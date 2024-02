Roma, 14 feb. (LaPresse) – Jannik Sinner continua a vincere. Il tennista azzurro ha superato il primo turno dell’Atp 500 di Rotterdam superando in 2 set (6-3 6-3) l’olandese Botic Van de Zandschulp. Partita che è durata meno di un’ora e mezza di gioco e che non è mai mai stata in discussione. In campo, questa sera, anche l’altro azzurro, Matteo Arnaldi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata