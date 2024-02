Milano, 14 feb. (LaPresse) – La Corte d’assise d’appello di Milano ha confermato la condanna all’ergastolo per Alessandro Giovanni Maja, il geometra che nella notte fra il 3 e il 4 maggio 2022 ha ucciso nel sonno con una mazza da carpentiere e un coltello la moglie, Stefania Pivetta, e la figlia 16enne Giulia nella villetta di famiglia a Samarate, in provincia di Varese, e ridotto in fin di vita il figlio Nicolò. Il dispositivo è stato letto dopo un’ora e mezza di camera di consiglio. La corte, presieduta dalla giudice Ivana Caputo, ha negato una nuova perizia psichiatrica al 60enne, come chiesto dal difensore Gino Colombo in mattinata, dopo quella disposta in primo grado dalla Corte d’assise di Busto Arsizio che ha condannato il geometra il 21 luglio 2023 per omicidio volontario aggravato dal legame di convivenza ed escluso l’aggravante della crudeltà.

