Palermo, 14 feb. (LaPresse) – “I miei assistiti sono stati minacciati e intimiditi dagli altri carcerati, temono per la loro incolumità, sono provati da quanto successo e continuano a ribadire la loro innocenza. Massimo Caradente nelle scorse ore è stato bersagliato dal lancio di arance dalle altre celle. Per questo sia lui, sia la compagna Sabrina Fino sono stati messi in isolamento”. Così gli avvocati Vincenzo e Sergio Sparti che assistono la coppia palermitana. I due sono accusati, con Giovanni Barreca, della strage di Altavilla Milicia, in cui sono stati uccisi la moglie di quest’ultimo, Antonella Salamone e due suoi figli Kevin ed Emanuel.

