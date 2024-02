Roma, 14 feb. (LaPresse) – Un’informativa di reato, per le minacce ricevute dall’Ad della Rai, Roberto Sergio, dopo le dichiarazioni a sostegno dello stato d’Israele è arrivata in procura a Roma. Gli atti sono in mano ai magistrati del pool antiterrorismo, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Nei prossimi giorni la procura valuterà l’eventuale apertura di un fascicolo. In mattinata il Viminale ha disposto la tutela per Roberto Sergio, assegnandogli la scorta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata