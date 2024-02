Roma, 14 feb. (LaPresse) – Una donna è rimasta uccisa in un attacco missilistico proveniente dal Libano. Lo riferisce il direttore generale di David Adom, Eli Bin, citato da The Times of Israel. Nella località di Kan, spiegato Bin, mentre i medici si trovavano all’interno degli edifici colpiti hanno trovato il corpo di una donna. Nell’attacco, apparentemente compiuto da Hezbollah, sono rimaste anche ferite sette persone.

