Milano, 14 feb. (LaPresse) – L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato in una nota che è inutile prendere parte ai negoziati al Cairo, in Egitto, perché non si potranno fare progressi nei colloqui finché Hamas non cambierà la sua posizione “delirante”. “Al Cairo, Israele non ha ricevuto alcuna nuova proposta da parte di Hamas per il rilascio dei nostri ostaggi”, si legge nella nota che aggiunge che Netanayhu “insiste affinché Israele non si sottometta alle richieste deliranti di Hamas”. Solo “un cambiamento nelle posizioni di Hamas consentirà di avanzare nei negoziati”, aggiunge la dichiarazione.

