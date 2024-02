Milano, 14 feb. (LaPresse) – Il ministro delle Comunicazioni israeliano, Shlomo Karhi, ha approvato l’utilizzo del servizio Starlink di Elon Musk nella Striscia di Gaza. Lo annuncia lo stesso Karhi sui social. “Il ministro delle Comunicazioni israeliano e i rappresentanti di Starlink hanno raggiunto un accordo sul servizio Starlink nella Striscia di Gaza”, si legge in una nota, “oggi le autorità di sicurezza israeliane hanno approvato la fornitura di servizi Starlink presso l’ospedale da campo degli Emirati Arabi Uniti che opera a Rafah. Le connessioni ad alta velocità a bassa latenza di Starlink consentiranno di effettuare videoconferenze con altri ospedali e di effettuare diagnosi a distanza in tempo reale”. “Le unità nella Striscia di Gaza a sostegno di cause umanitarie saranno approvate individualmente, solo dopo che le forze di sicurezza israeliane avranno confermato che si tratta di un’entità autorizzata senza rischi o possibilità di mettere in pericolo la sicurezza nazionale”, ha precisato il ministro israeliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata