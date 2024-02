Milano, 14 feb. (LaPresse) – L’Hostages Families Forum, che rappresenta i familiari degli ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza, ha criticato la decisione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di non inviare domani una delegazione israeliana al Cairo per i colloqui in corso per una tregua e il rilascio degli ostaggi. In un comunicato, riportato dal Times of Israel, il forum si dice “sbalordito” dalla decisione di “ostacolare” i colloqui in corso, aggiungendo che “sembra che alcuni membri del governo abbiano deciso di sacrificare la vita degli ostaggi”. Questa decisione segnerà “una condanna a morte” per gli ostaggi rimasti prigionieri, si legge nel comunicato.

