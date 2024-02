Lecce 14 feb. (LaPresse) – Sono 500 i casi di multe per violazioni al Codice della Strada annullate o archiviate finite al centro dell’inchiesta della procura di Lecce, sfociata oggi nell’esecuzione di misure interdittive nei confronti di due agenti della polizia locale, indagati per associazione per delinquere, corruzione, accesso abusivo alle banche dati, falso e soppressione di atti pubblici. I provvedimenti sono stati eseguiti dai finanzieri.

