Milano, 14 feb. (LaPresse) – Vittorio Cecchi Gori, 81 anni, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero nella struttura ospedaliera viene confermato a LaPresse da fonti sanitarie. L’annuncio, invece, è stato fatto dal press agent Angelo Perrone, in diretta a Storie Italiane in onda su Rai 1.

