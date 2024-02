Atene (Grecia) 14 feb. (LaPresse) – Per quanto riguarda il settore dell’acqua, l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, esclude un interesse in questo business per ora in Grecia. “In questo momento no”, “siamo appena entrati nel business dell’acqua in Italia e abbiamo molto da fare. Tra qualche anno valuteremo, semmai ci fossero opportunità. Posso escludere questo interesse ora in Grecia”, sottolinea. “Siamo focalizzati – ribadisce – sul rendere l’infrastruttura digitale e portarla in aree ancora non servite e costruire strutture flessibili per accogliere gas diversi”.

