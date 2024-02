Milano, 13 feb. (LaPresse) – Il ministro della Difesa Guido Crosetto “ringrazia per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonché per l’affetto testimoniato da tanti cittadini comuni”. È quanto si legge in una nota del ministero della Difesa. Ieri sera Crosetto si era recato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Nancy a Roma per un dolore al petto. Gli esami hanno evidenziato una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci e le condizioni del ministro sono giudicate in “netto miglioramento”.

