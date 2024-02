Milano, 13 feb. (LaPresse) – Le condizioni di salute del ministro della Difesa Guido Crosetto sono in netto miglioramento. Lo comunica la Difesa precisando che gli “accertamenti e il monitoraggio ai quali è stato immediatamente sottoposto presso la struttura ospedaliera hanno evidenziato una lieve pericardite e l’assenza di danni cardiaci. Nelle prossime ore – prosegue la nota -, il ministro le cui condizioni di salute sono buone, verrà sottoposto a ulteriori esami, per accertare le cause del malore”.

