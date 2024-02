Roma, 13 feb. (LaPresse) – “È un momento importante per la riforma complessiva della giustizia, che in questo momento viene cosiglata da un ramo del parlamento. Attendiamo la seconda con fiducia. Ma è solo l’inizio della fine”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, parlando con i giornalisti in Senato dopo il primo sì al suo ddl.

