Milano, 11 feb. (LaPresse) – Un’eventuale offensiva di terra israeliana a Rafah farà “saltare” i negoziati per lo scambio di ostaggi. Lo ha dichiarato da un alto funzionario di Hamas, come ha riferito il canale televisivo Aqsa, gestito dal gruppo palestinese, citato da Sky News. Da settimane sono in corso colloqui tra Hamas e Israele attraverso i mediatori del Cairo, per cercare di raggiungere una tregua e un accordo per lo scambio di ostaggi, ma un’alta figura all’interno del gruppo militante ha suggerito che i progressi saranno azzerati se Israele attaccherà Rafah.

