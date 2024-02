Budapest (Ungheria), 10 feb. (LaPresse/AP) – La presidente conservatrice dell’Ungheria, Katalin Novak, ha annunciato le sue dimissioni tramite un messaggio trasmesso in diretta tv. La sua decisione arriva dopo le proteste suscitate dalla grazia che la presidente ha concesso nel 2023 a un uomo condannato per aver nascosto una serie di abusi sessuali su minori in un istituto per bambini gestito dallo Stato. Una decisione che ha scatenato uno scandalo politico senza precedenti per il governo nazionalista in carica da tempo. “Ho emesso una grazia che ha causato sconcerto e agitazione per molte persone”, ha dichiarato Novak, “ho commesso un errore”.

