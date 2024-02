Milano, 10 feb. (LaPresse) – “L’Unrwa non sapeva cosa ci fosse sotto la sua sede a Gaza e ne è venuta a conoscenza tramite notizie diffuse dai media”. È quanto afferma Philippe Lazzarini, commissario generale dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, dopo l’annuncio dell’esercito israeliano secondo cui sotto la sede dell’Unrwa si trovi una centrale dell’intelligence di Hamas. “Il personale dell’Unrwa ha lasciato la propria sede a Gaza City il 12 ottobre in seguito all’ordine di evacuazione israeliano e all’intensificarsi dei bombardamenti nell’area”, continua Lazzarini, “non abbiamo utilizzato quel complesso da quando lo abbiamo lasciato e non siamo a conoscenza di alcuna attività che possa aver avuto luogo lì”.

