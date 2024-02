Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Oh, lo sapevate”. Così sui social il coordinatore delle attività governative nei territori (Cogat) del ministero della Difesa israeliano ha risposto al post di Philippe Lazzarini, commissario generale dell’Unrwa, in cui affermava che l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi “non sapeva cosa ci fosse sotto la sua sede a Gaza e ne è venuta a conoscenza tramite notizie diffuse dai media”. L’esercito israeliano aveva in precedenza fatto sapere di aver trovato una centrale dell’intelligence di Hamas in un tunnel scavato sotto la sede dell’Unrwa a Gaza City. “Per scavare un tunnel ci vogliono più di 4 mesi”, ribatte il Cogat, “abbiamo invitato l’anziano Onu a vedere e durante gli incontri passati con Lazzarini e altri funzionari delle Nazioni Unite, abbiamo dichiarato l’uso da parte di Hamas della sede dell’Unrwa. Avete scelto di ignorare i fatti per poter poi cercare di negarli”.

