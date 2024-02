Milano, 10 feb. (LaPresse) – “Il suo profondo coinvolgimento della sede di Gaza dell’Unrwa con Hamas, compreso il suo utilizzo per attività terroristiche e come punto di accesso ai tunnel del terrore, richiede un’azione immediata. L’affermazione di Philippe Lazzarini non solo è assurda, ma è anche un affronto al buon senso. Le sue immediate dimissioni sono imperative”. Così il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz si è scagliato sui social contro il commissario generale dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini, per aver negato che l’Unrwa fosse a conoscenza della centrale di Hamas costruita in un tunnel sotto la sua sede a Gaza City.

