Milano, 10 feb. (LaPresse) – Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno scoperto sotto la sede dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, un centro dati sotterraneo dell’intelligence di Hamas, usato anche per le comunicazioni. Lo riporta il Times of Israel. I soldati israeliani hanno fatto sapere di aver trovato una base di Hamas compresa di sala elettrica e alloggi per il personale informatico direttamente sotto la sede e sotto una vicina scuola dell’Unrwa nel quartiere Rimal di Gaza City.

