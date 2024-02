Genova, 10 feb. (LaPresse) – Sui rischi per l’inflazione i “principali timori sollevati in passato si stanno rivelando infondati. Del possibile disancoraggio verso l’alto delle aspettative di inflazione ho già detto: non si è materializzato, e semmai stanno emergendo rischi al ribasso”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al 30esimo congresso di Assiom Forex a Genova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata