Genova, 10 feb. (LaPresse) – “Pur in un quadro di debolezza, segnali di vivacità provengono da parti del mondo produttivo. Lo scorso settembre la revisione dei conti annuali ha innalzato la crescita del prodotto nel 2021 di oltre un punto percentuale, restituendoci l’immagine di un’economia che si è ripresa con rapidità e tenacia dalla recessione pandemica. Il PIL è oggi 3,6 punti percentuali superiore a quello della fine del 2019, contro 1,8 punti in Francia e 0,1 in Germania”. Così il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, nel suo intervento al 30esimo congresso di Assiom Forex a Genova.

