Roma, 10 feb. (LaPresse) – “Siamo qui oggi per ricordare degli innocenti trucidati e per chiedere ancora una volta perdono per il silenzio colpevole che per decenni ha avvolto questa storia. E rendere omaggio agli istriani, giuliano-dalmati che per rimanere italiani hanno deciso di lasciare case e terreni per restare con quello che i comunisti titini non potevano togliere loro: l’identità”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a Basovizza in occasione del giorno del Ricordo.

