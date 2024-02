Roma, 10 feb. (LaPresse) – “Sono venuta qui da ragazza quando lo facevano in pochi perché farlo significava essere additati, accusati, isolati. E sono tornata da adulta a celebrare finalmente quel giorno del Ricordo che spazzava via una volta per tutte la congiura del silenzio che per imperdonabili decenni aveva avvolto la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo nell’oblio dell’indifferenza”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a Basovizza in occasione del giorno del Ricordo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata