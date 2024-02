Milano, 10 feb. (LaPresse) – Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha chiesto all’ambasciatore d’Italia in Ungheria, Manuel Jacoangeli, di verificare con le autorità ungheresi i fatti relativi alla comparsa a Budapest di un murales riferito a Ilaria Salis, la 39enne detenuta in carcere da un anno e portata incatenata a processo. È quanto fa sapere la Farnesina. Su un muro a Budapest sarebbe infatti comparso un murales che raffigura Salis impiccata. “L’ambasciatore effettuerà i passi necessari presso le autorità ungheresi per ribadire che il governo italiano sostiene la tutela della dignità e della sicurezza della signora Salis”, aggiunge la Farnesina che ribadisce che “nel quadro di un miglioramento delle condizioni di detenzione, è ora necessario, evitare qualsiasi interferenza esterna a livello locale alla detenzione della cittadina italiana”.

