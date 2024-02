Roma, 9 feb. (LaPresse) – Un anno di sorveglianza speciale a Rudy Guede, il cittadino ivoriano di 37 anni, accusato di violenza sessuale ni confronti della ex fidanzata. Oltre al divieto d’avvicinamento alla donna, che gli era stato applicato dal Gip di Viterbo, lo scorso 6 dicembre, il questore del capoluogo della Tuscia, Fausto Vinci, ha deciso di emettere una ulteriore misura. Guede dopo 13 anni di carcere per l’omicidio di Meredith Kercher si trova ora coinvolto in questo ulteriore procedimento penale. Nel dispositivo che la questura di Viterbo ha chiesto ed ottenuto dal tribunale per misure di prevenzione di Roma, viene stabilito che il 37enne non potrà allontanarsi da Viterbo e non potrà uscire da casa dalle ore 21,30 alle ore 6,30.

