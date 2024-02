Milano, 9 feb. (LaPresse) – La deputata repubblicana Claudia Tenney ha chiesto al governo di “esplorare” l’uso del 25esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti per rimuovere il presidente Joe Biden dall’incarico, a seguito del rapporto definito “allarmante” del procuratore speciale Robert Hur. Lo riporta Fox News. “Dopo aver concluso che il presidente Biden consapevolmente e volontariamente ha ripetutamente rimosso, gestito male e divulgato documenti riservati per un periodo di decenni, il signor Hur ha comunque raccomandato che non venissero mosse accuse contro di lui”, ha scritto Tenney, “il ragionamento del procuratore speciale è allarmante”. Tenney ha aggiunto che Biden “deve essere accusato, a meno che non sia mentalmente capace di sostenere un processo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata