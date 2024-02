Milano, 9 feb. (LaPresse) – Passo avanti importante per la realizzazione del nuovo stadio del Milan a San Donato. Secondo quanto appreso da LaPresse, il club rossonero ha perfezionato mediante atto notarile l’acquisizione dei terreni situati nel Comune alle porte di Milano dove dovrebbe sorgere il nuovo impianto. Si tratta di circa 256mila metri quadri su cui SportLifeCity, società acquisita dal Milan la in estate, aveva già un preliminare di accordo. Il perfezionamento dell’acquisto dei terreni è stato un ultimo passo formale che indica un ulteriore step nel percorso di avanzamento del progetto. La spesa sostenuta per i terreni è parte di una somma di 40 milioni di euro versata a giugno dall’azionista Red Bird nelle casse del club per spese di sviluppo del progetto, quali ad esempio le spese di preparazione della documentazione presentata in Comune per una richiesta di variante o per l’acquisto appunto di terreni o altre spese simili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata