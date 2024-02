Milano, 9 feb. (LaPresse) – La presidenza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) ha considerato le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sull’evacuazione della città di Rafah come “una minaccia reale e un pericoloso preludio all’attuazione della politica israeliana volta a sfollare il popolo palestinese dalla sua terra”. Lo riporta l’agenzia palestinese Wafa. “Il popolo palestinese non abbandonerà la propria terra e non accetterà di essere sfollato con la forza dalla propria patria”, ha aggiunto l’Anp per poi rivolgers al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: “È giunto il momento che ognuno si assuma le proprie responsabilità di fronte alla creazione di un’altra Nabka che spingerà l’intera regione in guerre senza fine”.

