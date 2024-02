Milano, 9 feb. (LaPresse) – Incidente mortale ieri sera a Cicciano, nel Napoletano. Un 23enne del luogo, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della Fiat 500 che stava guidando, finendo per ribaltare l’auto. Due i passeggeri a bordo: un 22enne, morto sul colpo, e un 24enne, portato all’ospedale di Nola così come il conducente. Entrambi i giovani sono ricoverati i prognosi riservata. Sul posto, in via Tavernanova, sono intervenuti carabinieri della locale stazione. L’auto è stata sequestrata e le indagini in corso per chiarire dinamica. La salma è stata portata al 2° Policlinico di Napoli per gli esami autoptici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata