Milano, 8 feb. (LaPresse) – “Il quadro in divenire prevede un accresciuto impegno della Difesa, non preventivabile in fase di predisposizione di assegnazione finanziaria per gli impegni 2024 e lo dico fin d’ora – non sapevo di essere seduto a fianco del ministro Giorgetti – difficilmente compensabile con una rimodulazione in senso riduttivo degli altri impegni nelle ulteriori aree di crisi che ci vedono impegnati. Ritengo dunque che il nostro impegno nel Mar Rosso debba trovare ristoro tramite finanziamenti aggiuntivi, che vadano oltre quanto previsto con la recente legge di bilancio”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rivolgendosi durante il Question time al Senato al titolare del Mef, che si è limitato a sorridere.

