Milano, 8 feb. (LaPresse) – Il genero di Totò Riina, Antonino Ciavarello, è stato arrestato a Malta in applicazione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Italia il 24 gennaio del 2022. Lo riportano i media maltesi, aggiungendo che ha acconsentito all’estradizione in Italia. Il Times of Malta riporta che l’uomo è stato arrestato stamattina, all’indomani del suo 50esimo compleanno. Ciavarello era ricercato dalla procura di Brindisi per scontare una condanna per frode e violazione della cauzione. Sempre secondo il Times of Malta, Ciavarello è stato portato in tribunale oggi pomeriggio e ha immediatamente dato il consenso alla sua estradizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata