Roma, 8 feb. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il ministero degli Esteri russo sta lavorando con l’ala politica di Hamas per aiutare gli ostaggi. Ne dà notizia l’agenzia Interfax. “Sapete che dopo l’aggravarsi della situazione in Medioriente, la Russia sta facendo di tutto per aiutare le persone tenute in ostaggio. È noto che il nostro ministero degli Esteri sta lavorando con l’ala politica di Hamas, e in generale ci sono stati alcuni risultati”, ha detto Putin durante l’incontro con il rabbino capo della Russia Berl Lazar e il capo della Federazione delle comunità ebraiche Alexander Boroda.

