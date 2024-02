Roma, 8 febb. (LaPresse) – “Tutti gli strumenti sono stati attivati. Le procedure di commissariamento hanno superato il vaglio anche del tribunale di Milano, così come accaduto per il processo di negoziazione”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, uscendo dalla Commissione Industria del Senato al termine dell’audizione sull’ex Ilva. Ora si attende “il confronto con gli azionisti che tuttora è in corso e che potrebbe portare ad una soluzione che in ogni caso dovrà garantire il rilancio del sito. La strada dell’amministrazione straordinaria è stata aperta – ribadisce Urso – e ove non ci fossero altre soluzioni altrettanto significative sul piano delle garanzie, quando avremo messo in salvo i crediti delle imprese, procederemo in quella direzione”.

