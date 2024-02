Milano, 8 feb. (LaPresse) – Ricoveri Covid in discesa del 26% nell’ultima settimana. La rilevazione della rete sentinella della Fiaso segna una curva dei ricoveri in picchiata negli ultimi due mesi e in termini assoluti si tocca il livello più basso di pazienti ricoverati da ottobre, mentre ricordiamo il picco è stato raggiunto a metà dicembre.

