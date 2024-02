Roma, 8 feb. (LaPresse) – Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani riferendo alla Camera dei deputati sul caso di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, ha rimarcato che l’ambasciata italiana nel Paese si è “attivata subito per garantire l’assistenza” della connazionale ed è “intervenuta per venire incontro alle richieste” di Salis.

