Roma, 8 feb. (LaPresse) – Il figlio di Santina la donna di 78 anni è stata trovata morta in casa ieri a Puegnago del Garda, in provincia di Brescia ha confessato nella notte durante un interrogatorio di aver ucciso la mamma. L’uomo, Mauro Pedrotti ha 58 anni ed è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario premeditato.

