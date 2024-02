Milano, 7 feb. (LaPresse) – “Non è più tollerabile anche il fenomeno delle occupazioni: azioni, di fatto, messe in atto da una minoranza di studenti che comprimono il diritto costituzionale allo studio di una più ampia maggioranza e che in molti casi impediscono servizi essenziali per l’amministrazione, non consentendo neppure l’ingresso al personale dirigenziale amministrativo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo a una interrogazione della Lega sull’aumento degli episodi di violenza a danno degli insegnanti e del personale scolastico, durante il Question time alla Camera. “In questo senso – ha ricordato Valditara – va una circolare del Ministero adottata proprio ieri che, tra le altre cose, ricorda ai dirigenti scolastici la necessità di addebitare agli studenti responsabili le spese per i danni e per le pulizie e, più in generale, per il ripristino delle aree dedicate alla didattica”.

