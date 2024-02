Milano, 7 feb. (LaPresse) – “Per ridare autorevolezza a chi lavora nella scuola si devono anche introdurre misure che colpiscano concretamente chi aggredisce il personale scolastico. Da questo punto di vista è innanzitutto necessario che divenga presto legge un’altra proposta, già approvata in prima lettura da questa Camera, che, come noto, innalza le pene per chi aggredisce gli insegnanti o il personale scolastico”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo a una interrogazione della Lega sull’aumento degli episodi di violenza a danno degli insegnanti e del personale scolastico, durante il Question time alla Camera. “Oltre l’inasprimento di queste pene, sono convinto che si debba introdurre una ulteriore, specifica sanzione risarcitoria – che stiamo elaborando insieme con il Ministro Nordio – per il danno reputazionale che le scuole ricevono dall’aggressione dei propri dirigenti scolastici, dei propri docenti o del personale in generale: perché è evidente che chi aggredisce un dipendente della scuola aggredisce lo Stato, minando, nel profondo, la credibilità e l’autorevolezza dell’istituzione”, ha detto Valditara. Secondo il ministro, “all stesso tempo, va ripensato l’istituto della sospensione, che non può portare al paradosso di un ulteriore allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, ma che deve invece costituire un’occasione di consapevolezza del valore della sanzione, da vivere all’interno della scuola o attraverso attività di cittadinanza solidale”.

