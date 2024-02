Milano, 7 feb. (LaPresse) – “Da quando abbiamo iniziato a rilevare l’incidenza delle aggressioni commesse in danno del personale scolastico – dunque a partire dallo scorso anno, prima non c’era neanche questa sensibilità – abbiamo registrato un aumento con riguardo a quelle perpetrate dai genitori, pari al 111%. Questo dato non può considerarsi episodico ma evidenzia una tendenza di natura e dimensioni sociali di decadimento”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, rispondendo a una interrogazione della Lega sull’aumento degli episodi di violenza a danno degli insegnanti e del personale scolastico, durante il Question time alla Camera. “Un tema – ha detto Valditara – ormai di stringente attualità e sul quale stiamo intervenendo con una pluralità di azioni che hanno come filo conduttore quello Restituire autorevolezza al ruolo dei docenti e di tutto il personale scolastico”.

