Roma, 7 feb. (LaPresse) – Israele avrebbe minacciato di invadere Rafah se Hamas dovesse rifiutare le sue proposte facendo saltare la trattativa per raggiungere un accordo per il rilascio di ostaggi in cambio di una tregua nella Striscia di Gaza. Lo riporta Sky news Arabia, citando fonti. Il Qatar sta mediando nei difficili negoziati tra Israele e Hamas. Il gruppo palestinese ha inviato una controproposta che prevede una piano di cessate il fuoco in tre fasi della durata di 135 giorni.

