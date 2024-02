Palermo, 7 feb. (LaPresse) – Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Terme Vigliatore, nel Messinese. Un artigiano di quarant’anni di nazionalità rumena e rimasto ucciso folgorato mentre stava lavorando all’impianto elettrico di una serra in un vivaio in contrada Lacco. Annulla sono serviti soccorsi chiamate dai colleghi dell’uomo e sanitari del 118 non hanno potuto che accertare la morte del quarantenne. Sul posto i carabinieri e i tecnici dell’ispettorato del lavoro che dovranno ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro in Sicilia.

