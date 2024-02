Milano, 7 feb. (LaPresse) – La cosiddetta ‘legge omnibus’, il pacchetto di riforme economiche sostenuto dal presidente argentino Javier Milei, sarà rinviato in commissione per l’esame. Lo ha comunicato La Libertà Avanza, la coalizione di Milei. Il rinvio, deciso per la mancanza di consenso su alcuni punti decisivi, segna una grave battuta d’arresto per il disegno di legge, che era già stato significativamente rielaborato e comprendeva ancora disposizioni per consentire la privatizzazione degli enti statali, modifiche a centinaia di regolamenti, nonché misure per consentire la riduzione dei sussidi statali. Il partito di Milei, che controlla solo un piccolo numero di seggi al Congresso, ha accusato l’opposizione di “tradimento”.

