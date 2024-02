Palermo, 7 feb. (LaPresse) – Avrebbe accoltellato il fratello perché faceva troppo rumore mentre giocava alla PlayStation. Una ragazza di 17 anni, di Favara, in provincia di Agrigento, è stata così denunciata alla procura per i minori dopo avere accoltellato alla schiena il fratello 16enne. L’episodio risale a venerdì scorso. Il ragazzo, colpito fra cuore e polmone, è in gravi condizioni ed è ricoverato al San Giovanni di Dio di Agrigento.

