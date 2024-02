New York (Usa), 6 feb. (LaPresse/AP) – I bulloni che avrebbero dovuto fissare il pannello, poi saltato in volo, sul Boeing 737 Max dell’Alaska Airlines, non c’erano. Lo afferma il National Transportation Safety Board in un rapporto preliminare sull’incidente del 5 gennaio. La perdita del pannello aveva costretto i piloti dell’aereo ad effettuare un atterraggio di emergenza. Nel rapporto è inserita una foto in cui si vede che mancano tre dei quattro bulloni che impediscono al pannello di spostarsi verso l’alto.

