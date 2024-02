Trento, 6 feb. (LaPresse) – I titoli di studio conseguiti alla Libera accademia belle arti di Rovereto, sede distaccata dell’istituto con sede centrale a Brescia, sono nulli. In pratica, i titoli conseguiti da 200 studenti sarebbero carta straccia. Lo ha deciso il Tar di Roma che ha accolto la tesi del ministero dell’università e della ricerca secondo cui “non sussistono le condizioni per poter autorizzare il rilascio di diplomi accademici aventi valore legale nel settore dell’alta formazione artistica e musicale frequentanti la sede di Rovereto. Gli studenti eventualmente qui iscritti potranno completare il percorso di studi nella sede di Brescia”. Al centro del braccio di ferro giudiziario la decisione della Libera accademia belle arti di trasferire a Rovereto il laboratorio senza l’autorizzazione ministeriale che invece era stato autorizzato a Nago Torbole, sempre in Trentino. Per il ministero, “non si tratta di laboratori ma di una vera e propria sede decentrata priva però del nulla osta ministeriale”. I legali della Libera accademia belle arti stanno valutando i contenuti della sentenza, non escludendo il ricorso al Consiglio di Stati.

