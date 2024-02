Palermo, 6 feb. (LaPresse) – Il gip del tribunale di Catania Carlo Umberto Cannella ha convalidato l’arresto dei quattro indagati maggiorenni accusati dello stupro di gruppo della ragazzina 13enne avvenuto la sera del 30 gennaio nei bagni dei giardini pubblici di villa Bellini a Catania. Per tre di loro il giudice ha confermato la custodia in carcere. Il quarto indagato resta agli arresti domiciliari, ma con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico. La misura accoglie in toto le richieste del procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita e della sostituta Anna Trinchillo.

