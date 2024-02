Milano, 6 feb. (LaPresse) – Un sorridente re Carlo, in compagnia della regina Camilla, ha lasciato la sua residenza di Londra, Clarence House, dopo un breve incontro con il figlio Harry, arrivato da Los Angeles. Lo riporta il Daily Mail. Il re è diretto nella sua residenza di campagna di Sandringham, in Inghilterra, dopo aver iniziato oggi le cure contro il cancro. Carlo e Camilla sono stati visti salutare la folla mentre lasciavano la residenza reale a bordo di un’auto di servizio. Si ritiene che andranno nella residenza nella contea di Norfolk in elicottero.

