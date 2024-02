Roma, 6 feb. (LaPresse) – È allo studio un intervento dei relatori al decreto Milleproroghe sull’Irpef agricola. I quattro relatori Paolo Emilio Russo (FI), Alessandro Colucci (Nm), Rebecca Frassini (Lega) e Angelo Rossi (FdI) sono al lavoro per prorogare le misure in vigore, per salvaguardare soprattutto i redditi più bassi. È quanto si apprende a margine della riunione tra Governo e maggioranza sul decreto Milleproroghe.

