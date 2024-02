Milano, 6 feb. (LaPresse) – La Corte d’appello di Milano ha dichiarato “illegittima” la trascrizione sul Registro delle nascite di 3 bambini nati a Milano da altrettante coppie omogenitoriali di madri. I minori sono nati da procreazione medicalmente assistita eseguita all’estero e registrati nel 2023. La decisione del collegio della sezione Persone Minori e Famiglie (Laurenzi-Arceri-Vicidomini)ha accolto il ricorso della Procura di Milano e ribaltato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla trascrizione dei nominativi delle due madri (non invece a due padri, in un solo caso) sul Registro degli atti di nascita. Resta fermo il riconoscimento “del figlio da parte della madre partoriente”, scrive la Corte d’appello in una nota, e quello della donna “non partoriente” alla procedura di azione in caso possegga i “requisiti necessari” che verranno dettagliati nella motivazione del procedimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata